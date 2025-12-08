Vignali tuona | Parma sommersa dai rifiuti abbandonati
«Parma è ormai sommersa dai rifiuti abbandonati e dal degrado urbano, ma dall’amministrazione comunale arrivano solo silenzi e giustificazioni imbarazzanti», dichiara Pietro Vignali, capogruppo del gruppo Vignali Sindaco in Consiglio comunale. Secondo i dati ufficiali dell’app Comuni-Chiamo, nei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vignali: "Più di otto segnalazioni di abbandono di rifiuti al giorno. Controlli, Parma ferma a quattro anni fa" - Pietro Vignali, capogruppo del gruppo Vignali Sindaco in Consiglio comunale torna a parlare di immondizia: «Parma è ormai sommersa dai rifiuti abbandonati e dal degrado urbano, ma dall’amministrazione ... Lo riporta gazzettadiparma.it