Durante il torneo di Canada 2021, James Duckworth sconfisse Jannik Sinner con il punteggio di 6-3, 6-4. Quel match è ricordato anche per uno sfogo di Sinner, che esclamò “che c***o ti urli”, segnando un episodio raro in cui l’azzurro si lasciò andare alla frustrazione in campo. Un momento che rimane nella memoria degli appassionati di tennis per la sua spontaneità e intensità emotiva.

Nel precedente di Canada 2021 fu James Duckworth a battere Jannik Sinner 6-3 6-4, in un match passato alla storia anche per uno sfogo dell’azzurro (“che c***o ti urli”), primo avversario capace di farlo arrabbiare in campo. Ora Sinner, n.2 del mondo, torna a sfidare l’australiano alla Rod Laver Arena nella quinta giornata dell’Australian Open: appuntamento domani alle 9 italiane, sia in sessione diurna che serale. I precedenti dicono 2-1 per Jannik, che ha vinto l’ultimo confronto a Sofia 2021. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Che c***o urli”: quando Duckworth fece perdere la calma a Sinner

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Leggi anche: Alien, Sigourney Weaver ricorda quando sfidò James Cameron: "Se urli a un attore, urli a tutti noi"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Osaka Flu, Urlo: quando la musica diventa istinto primordiale; Tensione in Inter-Napoli, Conte espulso urla al quarto uomo: Vergognatevi!. Cosa è successo; Quattordicenne ucciso ad Aversa, imputato assolto. Urla della mamma: Vergognatevi, è un assassino; Rigore per l'Inter, Conte esplode. Dopo il rosso urla al quarto uomo: Vergognatevi!.

Quel Che c*zzo urli divenuto virale: quando Duckworth fece perdere la calma a SinnerUn secondo turno che profuma di trappola Sulla carta è un match chiuso. Nella realtà dell’Australian Open, molto meno. Jannik Sinner arriva al secondo turno con il ... ilmattino.it

Sinner, quando Duckworth lo fece innervosire: Ma che urli? - VideoIl tennista azzurro è stato battuto dall'australiano, prossimo avversario agli Australian Open, a Toronto nel 2021 ... msn.com

Sinner, quando Duckworth lo fece innervosire: “Ma che urli” x.com

Sorteggio AO, prime impressioni che sto ancora addormito, parte bassa del tabellone. Ar primo turno c’avemo ‘na baguette, giusto pe’ nun perde’ ’r ritmo: Gaston, 94 ner ranking. Al secondo turno, uno fra un qualificato e papera di valore Duckworth. Al terzo tur - facebook.com facebook