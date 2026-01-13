TikTok lancia un’agenda fisica per aiutare le famiglie a gestire i tempi di connessione Ecco For you che permette a genitori e figli di definire i confini digitali senza litigi

TikTok, in collaborazione con Linda Tong Planners, presenta “For You”, un’agenda settimanale gratuita pensata per aiutare le famiglie a stabilire limiti e tempi di utilizzo dei dispositivi digitali. Questo strumento mira a favorire un dialogo aperto tra genitori e figli, facilitando la gestione equilibrata del tempo online e prevenendo eventuali conflitti. Un supporto pratico per promuovere un uso consapevole della tecnologia in famiglia.

