Jude Law interpreta Putin in un film che mette in luce qualcosa di inaspettato: il leader russo ha un’ossessione per Stalin. Secondo la pellicola, c’è qualcuno più amato di lui in Russia, e non è un politico o un artista, ma proprio Stalin. La scena si svolge negli anni Novanta, quando l’Unione Sovietica si dissolve e Mosca vive un momento di grande fermento e speranze di libertà. In questo contesto, il film rivela un lato nascosto di Putin, che pare essere più affascinato dal passato sovietico di quanto si pensasse.

Inizio anni Novanta, l’Unione Sovietica si sgretola, Mosca è una città in fermento, la sete di libertà è insaziabile. All’improvviso tutto è possibile, per chi vuole arricchirsi, per chi è mosso da propositi più idealistici. Tra questi ultimi c’è Vadim Baranov, giovane intellettuale che ama il teatro d’avanguardia e la comunicazione. L’incontro e poi la separazione con Ksenia, donna abile a sentire dove va il vento e a posizionarsi di conseguenza, lo convince però che non sarà l’arte ma la politica a definire la nuova era che sta arrivando. Intanto la nomenklatura cerca un malleabile fantoccio che possa puntellare la presidenza agli sgoccioli di Boris Eltsin: la scelta cade su un anonimo funzionario dei servizi segreti Vladimir Putin, all’inizio riluttante ma poi affascinato dall’idea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'ossessione del Putin di Jude Law? Qualcuno è più popolare di lui: Stalin. Ecco 'Il Mago del Cremlino'

Nella costruzione del potere, la percezione conta molto più della realtà. #IlMagoDelCremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, con Jeffrey Wright e Jude Law, dal 12 febbraio al cinem x.com

