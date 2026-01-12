Il Mago del Cremlino | online trailer e poster del film su Putin

Online trailer e poster de Il Mago del Cremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con Paul Dano e Alicia Vikander. ROMA – Fulvio e Federica Lucisano, I Wonder Pictures, Rai Cinema e 01 Distribution presentano il trailer e il poster italiani de Il Mago del Cremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con un cast internazionale che include Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, Jeffrey Wright e Jude Law. L'opera, presentata in anteprima mondiale in Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriverà nelle sale italiane dal 12 febbraio 2026 distribuita da 01 Distribution.

