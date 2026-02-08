Pusher ucciso arma finta ai raggi X Si cercano impronte poi la balistica
La polizia ha scoperto che la pistola usata nel tentato omicidio era in realtà un’arma finta. L’arma è stata sottoposta ai raggi X per verificare se ci sono tracce o impronte. Ora gli investigatori cercano di trovare eventuali impronte sul reperto prima di passare alle analisi balistiche.
La pistola giocattolo di Abdherraim Mansouri sotto la lente, per rilevare tracce e impronte sul reperto. Domani, alle 10, sono in programma gli accertamenti sulla replica a salve, senza tappo rosso, di una Beretta 92. È la prossima tappa dei rilievi disposti dal pm Giovanni Tarzia per fare chiarezza sull’episodio avvenuto a Rogoredo quando, durante un blitz antidroga, un poliziotto ha sparato a Mansouri, uccidendolo, da una distanza superiore ai 25 metri. Difeso dall’avvocato Piero Porciani, l’agente indagato per omicidio volontario afferma di aver sparato per "paura", dopo che il 28enne aveva puntato la contro di lui la pistola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Abdherraim Mansouri
Si toglie i preziosi anelli di famiglia per fare la radiografia e poi li perde: tutto l’ospedale si mobilita e passa ai raggi X la spazzatura per ritrovarli
Durante una visita medica, una paziente si è tolta gli anelli di famiglia, avvolgendoli in una velina, per evitare di perderli durante la radiografia.
“Uno sparo da 30 metri”: per ora è l’unica certezza nella morte del pusher a Rogoredo. Perizia balistica, autopsia e analisi del cellulare per ricostruire la dinamica
Gli investigatori stanno mettendo insieme i pezzi sulla morte di Abdherraim Mansouri a Rogoredo.
Ultime notizie su Abdherraim Mansouri
Argomenti discussi: Pusher ucciso, arma finta ai raggi X. Si cercano impronte, poi la balistica; Ruba una pistola e fa fuoco, la polizia risponde: uomo gravissimo dopo la sparatoria a Rogoredo; Milano, ruba un’arma Sparatoria con gli agenti rapinatore in fin di vita; Pusher ucciso a Rogoredo: agente spara da 25 metri.
Pusher ucciso a Rogoredo: agente spara da 25 metriL'autopsia rivela che Abderrahim Mansouri è stato colpito da oltre 25 metri al lato destro della fronte. La distanza e la dinamica dividono le versioni della difesa. msn.com
Abderrahim Mansouri, il pusher freddato dal poliziotto a Rogoredo: Un proiettile frontale da oltre 25 metriI primi risultati dell’autopsia: colpito sul lato destro del cranio. La versione dell’agente sarebbe confermata, ma i legali dei familiari della vittima accusano: La testa era girata, stava scappando ... msn.com
L'episodio era avvenuto nella periferia di Rogoredo, dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente facebook
#Rogoredo. Il pusher ucciso mentre stava scappando. Questi i primi risultati dell’autopsia. Se confermati, risulterebbe non attendibile la versione fornita dalla polizia Frank Cimini, l’Unità Lo scudo legale iraniano x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.