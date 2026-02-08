Pusher ucciso arma finta ai raggi X Si cercano impronte poi la balistica

La polizia ha scoperto che la pistola usata nel tentato omicidio era in realtà un’arma finta. L’arma è stata sottoposta ai raggi X per verificare se ci sono tracce o impronte. Ora gli investigatori cercano di trovare eventuali impronte sul reperto prima di passare alle analisi balistiche.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.