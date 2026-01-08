Durante una visita medica, una paziente si è tolta gli anelli di famiglia, avvolgendoli in una velina, per evitare di perderli durante la radiografia. Tuttavia, senza rendersene conto, li ha smaltiti nel cestino. L’ospedale si è attivato immediatamente, passando ai raggi X anche la spazzatura nel tentativo di recuperare i preziosi gioielli smarriti.

Si è tolta gli anelli prima di una radiografia, li ha avvolti in una velina per non perderli e, senza accorgersene, li ha buttati nel cestino. Un gesto banale, che per Susan Sinnwell stava per trasformarsi in una perdita irreparabile. Invece, al Grundy County Memorial Hospital, in Iowa, quella distrazione ha innescato una mobilitazione fuori dall’ordinario, conclusa con il recupero di due gioielli di famiglia grazie a metal detector e a un macchinario portatile per i raggi X. Susan Sinnwell si trovava in ospedale per controlli di routine. Come richiesto prima dell’esame radiologico, aveva rimosso tutti gli oggetti metallici: “ Per evitare di perderli li avevo avvolti in un fazzoletto”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si toglie i preziosi anelli di famiglia per fare la radiografia e poi li perde: tutto l’ospedale si mobilita e passa ai raggi X la spazzatura per ritrovarli

Leggi anche: Perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale: medico usa la macchina a raggi x per trovarli

Leggi anche: "Mi fa male la mano, mi accompagnate in ospedale?", poi si toglie la giacca e i carabinieri scoprono che era in possesso di droga

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Anelli di fidanzamento: la classifica dei 10 più preziosi di sempre - Sette mesi dopo aver conosciuto Grace Kelly, il Principe Ranieri III di Monaco volò a Filadelfia per chiedere alla famiglia la mano della sua amata. vanityfair.it

Un episodio difficile da digerire anche a distanza di quasi 24 ore. Il tocco di mano di Davis che precede il gol dell'1-1 toglie 2 punti preziosi alla #Lazio. Come vi spiegate questa decisione presa da arbitro e Var LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU LAZIONE - facebook.com facebook