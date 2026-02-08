Pucci rinuncia a Sanremo | Il termine fascista non dovrebbe esistere non odio nessuno

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo le polemiche che sono scoppiate quando è stato annunciato come co-conduttore della terza serata. Il comico ha spiegato di aver rinunciato, sottolineando che il termine fascista non dovrebbe esistere e che non prova odio verso nessuno. La notizia ha sorpreso molti, visto che inizialmente sembrava tutto confermato. Ora si attende di capire chi prenderà il suo posto sull’Ariston.

ROMA – Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili!”, dice, parlando di “onda mediatica negativa” che altera “il patto fondamentale” con il pubblico. Di qui la scelta del “passo indietro”, ringraziando Carlo Conti e la Rai. “Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più”, afferma. “Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più

