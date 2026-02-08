Andrea Pucci lascia Sanremo. Il comico ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua partecipazione come co-conduttore della terza serata del Festival. In un messaggio, Pucci ha detto che il termine fascista non dovrebbe esistere e ha sottolineato di non odiare nessuno. La sua decisione arriva in un momento di tensione e discussioni sui social e in tv.

Passo indietro di Andrea Pucci. Il comico e conduttore tv rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata del Festival. " Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili! ", dice, parlando di "onda mediatica negativa" che altera "il patto fondamentale" con il pubblico. Di qui la scelta della rinuncia, ringraziando Carlo Conti e la Rai. " Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ", afferma. "Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: "Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno"

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo le polemiche.

