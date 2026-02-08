Pucci rinuncia a Sanremo 2026 Meloni se la prende con la sinistra | Deriva illiberale che sta diventando spaventosa

La decisione di Andrea Pucci di non partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026 scatena le prime reazioni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attacca la sinistra, definendo la scelta come parte di una deriva illiberale che si sta facendo sempre più preoccupante. La polemica è aperta e sui social si discute già di libertà di scelta e di come si sta evolvendo il panorama culturale italiano.

Dopo la la rinuncia a Sanremo le polemiche: non poteva mancare il commento della presidente del Consiglio alla decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione della terza serata del Festival. "Fa riflettere – ha scritto Giorgia Meloni – che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia". Poi l'attacco al centrosinistra, a detta della premier responsabile di quel che è accaduto: "È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco.

