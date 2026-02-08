Pucci rinuncia a Sanremo 2026 Meloni | E’ stato offeso e minacciato odio inaccettabile

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026. L’attore ha spiegato di aver ricevuto insulti e minacce che lo hanno spinto a fare un passo indietro. La premier Meloni ha espresso solidarietà, condannando l’odio che si è scatenato nei suoi confronti.

(Adnkronos) – "Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, commenta così il passo indietro del comico Andrea Pucci, che rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dove avrebbe dovuto affiancare, in una serata, il conduttore Carlo Conti. "Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

