Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche | Insulti inaccettabili il termine fascista non dovrebbe esistere

Andrea Pucci ha annunciato di non partecipare più a Sanremo 2026. Dopo le polemiche sui social e le discussioni, l’attore e comico ha deciso di fare un passo indietro. “Insulti inaccettabili”, ha detto, e ha aggiunto che il termine fascista non dovrebbe nemmeno esistere. La sua scelta arriva dopo giorni di tensioni e commenti duri su internet.

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, facendo un passo indietro dopo le polemiche esplose nei giorni successivi all’annuncio della sua presenza. Il comico era stato indicato come co-conduttore della seconda serata, ma il clima che si è creato attorno al suo nome lo ha spinto a rivedere la scelta. La decisione è stata comunicata direttamente dall’artista, che ha spiegato le ragioni del ritiro con parole nette e cariche di amarezza. La rinuncia arriva al termine di una fase segnata da forti contestazioni e da una reazione pubblica che, secondo Pucci, ha superato i limiti del confronto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

