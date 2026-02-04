elezioni provinciali accordo tra lega e noi moderati nella lista sannio insieme

La Lega e Noi Moderati hanno deciso di unire le forze per le prossime elezioni provinciali nel Sannio. I due partiti correranno insieme con una lista chiamata “Sannio Insieme”, puntando su un programma condiviso che mette al centro le esigenze dei territori e degli amministratori locali. L’accordo è stato ufficializzato, segnando una strategia comune per affrontare la competizione elettorale. Ora si attende solo il via libera ufficiale per la campagna.

In vista delle prossime elezioni provinciali, la Lega e Noi Moderati ufficializzano l'accordo politico che le vedrà correre all'interno della civica "Sannio Insieme", denominazione già condivisa dalle parti. «Si tratta di una scelta di responsabilità – spiegano i due vertici provinciali Parisi e Mauro – che nasce dalla volontà di lavorare per il bene del territorio, mettendo al centro i comuni, gli amministratori locali e le reali necessità del Sannio». Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli relativi al programma e alle candidature.

