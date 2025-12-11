Protezione civile via libera alla norma che tutela i volontari | Attesa da tempo

È stato approvato al Senato un emendamento che definisce definitivamente lo status dei volontari di Protezione civile e dei coordinatori. Un passo importante atteso da tempo per garantire maggiori tutele e riconoscimenti a chi opera in situazioni di emergenza, rafforzando il ruolo fondamentale dei volontari nelle attività di protezione e sicurezza sul territorio.

Arriva un via libera atteso dalla Protezione civile e dagli amministratori locali. Con l’approvazione al Senato dell’emendamento del Governo al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro, viene finalmente chiarito in modo definitivo lo status dei volontari di Protezione civile, dei coordinatori e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Rinnovata oggi l'intesa per rafforzare le capacità di preparazione alle catastrofi in Mozambico. Con la firma di un protocollo tra la protezione civile italiana e quella del Mozambico, alla presenza del Direttore di AICS, continua l'impegno, sostenuto anche dall'A - facebook.com Vai su Facebook

Protezione civile e Corpo forestale: via libera al protocollo d’intesa sull’utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto - Approvato lo schema di protocollo di collaborazione tra la Direzione generale della Protezione civile e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per disciplinarne ... Segnala regione.sardegna.it

Regione Calabria: via libera della Giunta al Defr 2026-2028, al Piano regionale di Protezione Civile e al Piano faunistico-venatorio - La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano regionale di Protezione civile. Secondo msn.com