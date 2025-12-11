Protezione civile via libera alla norma che tutela i volontari | Attesa da tempo

Udinetoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato al Senato un emendamento che definisce definitivamente lo status dei volontari di Protezione civile e dei coordinatori. Un passo importante atteso da tempo per garantire maggiori tutele e riconoscimenti a chi opera in situazioni di emergenza, rafforzando il ruolo fondamentale dei volontari nelle attività di protezione e sicurezza sul territorio.

Arriva un via libera atteso dalla Protezione civile e dagli amministratori locali. Con l’approvazione al Senato dell’emendamento del Governo al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro, viene finalmente chiarito in modo definitivo lo status dei volontari di Protezione civile, dei coordinatori e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Protezione civile e Corpo forestale: via libera al protocollo d’intesa sull’utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto - Approvato lo schema di protocollo di collaborazione tra la Direzione generale della Protezione civile e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per disciplinarne ... Segnala regione.sardegna.it

protezione civile via liberaRegione Calabria: via libera della Giunta al Defr 2026-2028, al Piano regionale di Protezione Civile e al Piano faunistico-venatorio - La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano regionale di Protezione civile. Secondo msn.com