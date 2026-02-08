Lucca | Difendere Lucca punta alla remigrazione con una proposta di legge e oltre 100mila firme a sostegno

La questione dell’immigrazione torna al centro del dibattito a Lucca. Il movimento “Difendere Lucca” presenta una proposta di legge per la “remigrazione” e già raccoglie oltre 100mila firme a sostegno. La proposta mira a regolamentare meglio l’immigrazione e a rafforzare la sicurezza in città, scatenando reazioni sia a favore che contro. La discussione si fa sempre più accesa, con i cittadini che si dividono tra chi chiede maggiori controlli e chi difende i diritti degli immigrati.

La questione della sicurezza e dell’immigrazione a Lucca è al centro del dibattito politico cittadino, con la presentazione formale di una proposta di legge sulla “remigrazione” da parte del movimento “Difendere Lucca”. L’iniziativa, lanciata ieri, mira a rafforzare gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare e di gestione dei flussi migratori, ponendo l’accento sulla necessità di politiche demografiche, lavorative e sociali più efficaci. Parallelamente, è stata avviata una raccolta firme a sostegno della proposta, che ha già raccolto oltre 300 adesioni nella sola città di Lucca, a cui si sommano le oltre 100.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lucca Difendere Lucca

La proposta di legge “Remigrazione e riconquista” ha superato le 50mila firme e ora passa in Parlamento.

La sinistra prova a bloccare una proposta di legge popolare sulla remigrazione alla Camera.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lucca Difendere Lucca

Argomenti discussi: Difendere Lucca presenta nella sua sede la proposta di legge sulla remigrazione; Fuori dalla coalizione chi sta con Vannacci; Basket - B femminile. Green Le Mura punta al bis.

Remigrazione, Difendere Lucca lancia raccolta firme. Ma è polemica: Slogan razzistiIl movimento Difendere Lucca, che fa parte della maggioranza in Comune, ha presentato, nella propria sede gremita di gente, la proposta di legge sulla Remigrazione: Raccolte più di 300 firme. In cit ... noitv.it

Difendere Lucca, presentata la proposta di legge sulla remigrazione: raccolte in città 300 firmeI consiglieri comunali: Nessuna deportazione di massa. La sinistra è contraria perché collusa con questo sistema fallimentare ... luccaindiretta.it

Difendere Lucca, presentata la proposta di legge sulla remigrazione: raccolte in città 300 firme facebook