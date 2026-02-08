Questa domenica il PSG sfida il Marsiglia nella ventunesima giornata di Ligue 1. Una partita importante, che può decidere chi prende il comando in classifica. I tifosi sono in trepidazione, aspettando di vedere se i padroni di casa riusciranno a mantenere il vantaggio o se gli ospiti troveranno il modo di ribaltare il risultato. La sfida si presenta come un momento chiave per entrambe le squadre, pronte a darsi battaglia sul campo.

PSG-Marsiglia è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sta vivendo decisamente un momento particolare il Marsiglia di De Zerbi. Una situazione al limite quella del tecnico italiano: non si sa fino a quanto si potrà continuare in questo modo e il calendario, di certo, in questo momento non aiuta proprio la squadra ospite. Rendere visita al PSG, secondo dopo la vittoria del Lens, in questo momento e dopo aver vinto all’andata, non è semplice per niente. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Marsiglia: il più dolce ritorno in vetta

Approfondimenti su PSG Marsiglia

Il match tra PSG e Marsiglia, in programma giovedì 8 gennaio alle 19, segna la finale della Supercoppa di Francia.

L'incontro tra Lens e Auxerre, nella diciottesima giornata di Ligue 1, si disputa sabato alle 17.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su PSG Marsiglia

Argomenti discussi: Pronostico PSG-Marsiglia: analisi e probabili formazioni 08/02/2026 Ligue 1; quote PSG Marsiglia: il pronostico sui parigini; Psg-Olympique Marsiglia, il Classique vale la vetta della Ligue 1; Pronostico PSG - Marsiglia - Ligue 1.

Pronostico PSG vs Marsiglia – Ligue 1 | 08 Febbraio 2026Pronostico PSG vs Marsiglia in Ligue 1 con analisi completa delle squadre, statistiche reali, fattore campo al Parc des Princes e previsione. europacalcio.it

Psg-Olympique Marsiglia, il Classique vale la vetta della Ligue 1La 21ª giornata propone una sfida chiave: i parigini guidano la classifica con appena due punti sul Lens, mentre l'Om di De Zerbi cerca riscatto. L'analisi e i pronostici Netwin. gioconews.it

"Penso di poter crescere ogni anno. A trent'anni stai bene, hai esperienza e la mentalità. E' un momento bello, anche l'anno scorso ho fatto bene al Marsiglia così come alla Juve. Posso crescere ancora, mi alleno ogni giorno per migliorare. E' un bel momento, facebook