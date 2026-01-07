Pronostico Psg-Marsiglia | Luis Enrique ricomincia come ha chiuso

Il match tra PSG e Marsiglia, in programma giovedì 8 gennaio alle 19, segna la finale della Supercoppa di Francia. Luis Enrique riprende il suo percorso da allenatore come ha concluso, affrontando una partita ricca di tensioni e polemiche, tra cui le critiche di De Zerbi sul luogo di svolgimento in Kuwait. Ecco le principali previsioni e le informazioni su come seguire l'incontro.

Psg-Marsiglia è la finale della Supercoppa di Francia e si gioca giovedì 8 gennaio alle 19: pronostico e dove vederla Di polemiche ce ne sono state anche prima di questa finale: De Zerbi, allenatore del Marsiglia, non le ha mandate a dire sul fatto che questo match si giochi in Kuwait. Però gli interessi economico sono così forti che è inutile pensare che le cose possano cambiare da un momento all’altro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il primo trofeo dell’annata francese – così come successo in Italia – si assegna lontano dai confini nazionali e ovviamente parliamo di una squadra favorita e di una costretta a inseguire, nonostante in campionato i marsigliesi, nell’unico confronto che c’è stato in questa stagione, hanno portato a casa l’intero malloppo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

