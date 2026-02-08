Promossa L’Italia all’altezza

Quando l’Italia si presenta all’estero, non affida il compito a un ministro. Semplicemente, manda un tailleur Armani. È questa l’immagine che emerge dalle occasioni ufficiali, dove l’Italia sceglie di puntare sul proprio stile e eleganza, lasciando da parte le parole e affidandosi all’immagine. Un modo per mostrare che, a volte, la forza del Paese sta anche nella sua capacità di apparire con classe senza bisogno di tanti discorsi.

di Antonio Mancinelli Quando l'Italia deve presentarsi al mondo non manda un ministro. Manda un tailleur Armani. Non è una battuta, ma un protocollo più incisivo di una dichiarazione diplomatica: una sfilata tricolore di tailleur pensati per la cerimonia e un tributo esplicito allo stilista da poco scomparso come vero collante di un Paese che quando decide di offrirsi allo sguardo globale, mette sempre in scena lo psicodramma della propria identità. In bilico tra la bruma urbana di San Siro e il cristallo dolomitico delle Tofane, l'Italia inscena la sua eterna doppia personalità. De Coubertin immaginava lo sport come "liturgia di pace universale", la versione nostrana si rivela un set dove La grande bellezza si scontra col realismo burocratico.

