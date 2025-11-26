Italia promossa dall’Ue niente infrazione per deficit | la Manovra si può fare

La Commissione europea ha sospeso la procedura di infrazione per deficit eccessivo dell’Italia a seguito dell’analisi del Documento programmatico di bilancio, che contiene i dati su cui si basa la Manovra. L’Ue ha quindi certificato il rientro del nostro Paese all’interno dei parametri di spesa, ma non ha ancora del tutto rimosso il percorso di riduzione delle uscite imposto dall’anno scorso. La procedura non è infatti stata annullata, ma soltanto sospesa in attesa di una nuova analisi. Quando saranno elaborati i dati ufficiali, probabilmente all’inizio della primavera del 2026, la Commissione europea analizzerà nuovamente la posizione italiana per valutare se la riduzione del rapporto deficitPil sia stata effettivamente strutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

