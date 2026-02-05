L’Italia si conferma in crescita. Le agenzie di rating hanno dato un segnale positivo: Standard & Poor's ha confermato il rating BBB+ e ha migliorato le prospettive, passando da stabile a positivo. Significa che il paese ha buone possibilità di rafforzare la propria economia nei prossimi mesi. La notizia arriva mentre l’Italia affronta il nuovo anno con un certo ottimismo.

Il 2026 italiano è iniziato, in economia, con l’ennesima promozione delle agenzie di rating. Il 30 gennaio scorso Standard&Poor's ha confermato il rating BBB+, ma ha alzato l’“outlook“, da stabile a positivo, che equivale a un cosiddetto “upgrading”. Beh, quello che è meno noto è che ciò è avvenuto anche per l’effetto Zalone. Sì avete letto bene: effetto Zalone, inteso come Checco. Il cui ultimo film, Buen Camino, è diventato il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano, superando i 75 milioni. Gran parte dei quali macinati nelle feste di Natale. Al punto che da aver contribuito in maniera decisiva alla crescita dei consumi di dicembre e gennaio scorsi: la voce “ricreazione e cultura” (secondo le rilevazioni dell’ultimo rapporto Congiuntura Confcommercio) è quella che ha registrato una crescita tendenziale a doppia cifra (+11,1%), seconda solo alle spese per smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia promossa: sul Pil arriva l’effetto Zalone

Approfondimenti su Italia Pil

L'effetto Zalone ha suscitato un crescente interesse tra gli italiani per il Cammino di Santiago.

Varese si conferma tra i territori italiani con la crescita economica più significativa nel 2026, grazie a un sistema incentrato sui servizi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

BUEN CAMINO (2025) Trailer | Checco Zalone | Film Commedia

Ultime notizie su Italia Pil

Argomenti discussi: S&P alza le prospettive dell'Italia. Rating confermato; Agenda economica del 30 gennaio 2026; TG4: Edizione ore 12.00 del 31 gennaio Video; Cresce il Pil, giù la disoccupazione, promossa l'economia italiana.

SCENARIO PIL/ Le speranze dell’Italia tra export, turismo e ripresa dell’industriaCi sono dati interessanti sull'economia italiana, relativi ancora al 2025, mentre si fanno nuove previsioni sull'anno in corso ... ilsussidiario.net

QUANTO VALGONO LE OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026?/ Ecco l’impatto su Pil e lavoro (con un focus sul turismo)Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 stanno avendo un impatto importante sul turismo montano, ma anche sull'economia nazionale ... ilsussidiario.net

Al via la manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, promossa da Bar Project facebook

#Unimpresa su #LiberoQuotidiano - Italia ancora promossa. Ma nessuno ci fa caso #Unimpresa #standardpoors #rating #lavoro #borsa unimpresa.it/libero-quotidi… x.com