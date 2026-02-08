Programma Olimpiadi oggi 8 febbraio in tv

Oggi, domenica 8 febbraio, si chiude il primo weekend delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La quinta giornata di gare porta in scena otto titoli olimpici, con l’Italia pronta a confermare il buon inizio di questa edizione. Il programma in tv promette un pomeriggio intenso di sport e emozioni.

Prosegue a ritmo serrato il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 8 febbraio, va in scena la quinta giornata di gare, che chiude il primo weekend dei Giochi con otto titoli olimpici in palio e un’Italia chiamata a confermare l’ottimo avvio di manifestazione. La spedizione azzurra arriva all’appuntamento forte delle prime medaglie conquistate: l’oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di speed skating, l’ argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera maschile hanno acceso l’entusiasmo del pubblico di casa. Sci alpino e fondo: Goggia e Brignone guidano la caccia al podio.🔗 Leggi su Funweek.it

L'Italia del pattinaggio artistico torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di gare.

Milano blindata per le Olimpiadi: venerdì cerimonia inaugurale e città off limits

