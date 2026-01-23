Crolla palazzo preventivamente sgomberato nel Napoletano | nessun ferito

A Casoria, nel Napoletano, un edificio preventivamente evacuato è crollato senza causare feriti o vittime. L’incidente si è verificato in via Cavour, dopo che i vigili del fuoco avevano già messo in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo e non si registrano danni alle persone. La vicenda evidenzia l’importanza delle precauzioni preventive in situazioni di potenziale rischio edilizio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia a sfiorata a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli, dove un palazzo preventivamente evacuato ieri dai vigili del fuoco è crollato, in via Cavour, per fortuna senza provocare vittime e feriti. Per effettuare i controlli sui danni provocati da una condotta dell’acqua sono state sgomberate in via precauzionale una ventina di nuclei familiari residenti in più palazzi della zona che hanno trascorso a casa di parenti e amici. A far scattare l’intervento esplorativo dei vigili del fuoco, ieri, è stato un boato avvertito dai residenti che hanno lanciato subito l’allarme inducendo il sindaco a disporre lo sgombero e la chiusura di due strade. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

