La partita di oggi allo stadio Mazza si apre con un gesto di rispetto per Nicolas Giani. I giocatori indossano il lutto al braccio, mentre alcuni sfoggiano una maglietta dedicata a lui, alla presenza di sua moglie e della figlia. La perdita del difensore della Spal pesa ancora sui cuori di chi lo ha amato, e questa volta la squadra vuole ricordarlo in modo speciale.

La scomparsa di Nicolas Giani è ancora una ferita aperta per i tifosi della Spal, che dopo averlo ricordato con commozione mercoledì scorso a Comacchio, si preparano a onorarne la memoria allo stadio Mazza. In occasione della gara di oggi contro il Castenaso, sarà osservato un minuto di silenzio e i biancazzurri scenderanno in campo con la fascia nera al braccio in segno di lutto per rendere omaggio a un uomo e un leader che ha lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore di tutti gli spallini. Durante il riscaldamento la squadra indosserà una t-shirt dedicata a Nicolas. A bordo campo, nei pressi della tribuna, il direttore generale Pradines consegnerà una targa commemorativa alla la moglie Raluca e la piccola Blanca, presenti allo stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima della gara, giocatori con il lutto al braccio. T-shirt per Giani, ci saranno moglie e figlia

Approfondimenti su Nicolas Giani

Ultime notizie su Nicolas Giani

