Bologna-Fiorentina la prima senza Commisso | lutto al braccio maglia bianca con omaggio al presidente

Bologna, 18 gennaio 2026 – Una partita non come le altre. Bologna - Fiorentina, la prima dopo la morte del presidente viola Rocco Commisso. Una trasferta difficile quanto delicata. La Fiorentina scende in campo con il lutto al braccio, per ricordare il presidente. Commozione e lacrime ma anche tanta voglia di giocare per lui. La squadra nel riscaldamento indossa una maglietta bianca con una foto del presidente che palleggia. Una partita in onore del presidente. Si tratta di una sfida importante proprio per rendergli onore, in un momento sportivamente molto delicato per i viola. Servono punti per emergere dalle insidie della zona retrocessione in cui è attualmente la squadra di Vanoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prima Joe Barone, poi il presidente Commisso: la Fiorentina di nuovo scossa da un lutto. Che cosa succede ora al club?

Lutto nel calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Figc annuncia un minuto di silenzio prima di tutte le partite

La Fiorentina ha comunicato la scomparsa del presidente Rocco Commisso, avvenuta recentemente. La Figc ha annunciato che, in segno di rispetto, sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per il club e il mondo del calcio italiano.

