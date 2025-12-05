Basket serie B | contro la Luiss Roma debutta il merchandising e ci saranno anche iniziative benefiche legate al Natale Adamant felpe e t-shirt ufficiali da domenica

Il Natale si avvicina e come sempre Ferrara Basket vuole onorarne al meglio lo spirito, insieme al proprio pubblico. Domenica alla Bondi Arena, in occasione della partita con Luiss Roma, verrà organizzata una giornata all’insegna dello sport, del tifo e della solidarietà: un Natale Speciale. Si comincia nel primo pomeriggio con l’amichevole dei bimbi di Scuola Basket Ferrara con i pari età del Pgs Bellaria Basket, che alla fine del loro match faranno merenda insieme e si fermeranno per la partita dei “grandi”, in curva, a sostenere la prima squadra. Sempre nel pre-partita, il Natale Speciale avrà come protagoniste due importanti iniziative di beneficienza: sarà infatti presente la postazione dell’Organizzazione CUAMM – Medici con l’Africa, che promuoverà la propria attività e raccolta fondi, così come verrà allestito il banco del Giocattolo Sospeso, dove potranno essere lasciati in regalo giocattoli per i bambini in difficoltà, ai quali Ferrara Basket si farà carico di consegnarli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

