Calcio | prima categoria In casa sia Capezzano che Torrelaghese

Oggi alle 15 si giocano le partite casalinghe della 18ª giornata di Prima categoria, terza dopo il giro di boa. Il Capezzano Pianore affronta sul sintetico del “Maggi-Matteucci” il Mulazzo, mentre la Torrelaghese ospita al Marco Polo il Piazza al Serchio. Due incontri che rappresentano un momento importante per le rispettive squadre nella seconda fase del campionato.

In Prima categoria è la 18ª giornata (3ª dopo il giro di boa) e sono in casa oggi alle 15 sul proprio sintetico sia il Capezzano Pianore al “Maggi-Matteucci“ col Mulazzo (arbitro Sprovieri di Livorno) sia la Torrelaghese al Marco Polo col Piazza al Serchio (Barducci di Firenze). Qui Capezzano (29 punti). Tutti a disposizione per l’allenatore Riccardo Coli tranne il lungodegente Federico Domenici. "Partita complicata – mette in guardia Coli – vogliamo però riscattare il brutto risultato dell’andata (sconfitta 3-0, ndr). Dovremo esser bravi a sfruttare il fattore campo". Il Capezzano non perde dal 12 ottobre scorso ed ha una striscia aperta di 13 risultati utili di fila (con 23 punti fatti) però viene da tre pareggi consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Prima e Seconda categoria show. Capezzano e Massarosa in altura

Prima e Seconda categoria. Capezzano fa pari. Vincono Salavetitia e CorsanicoNel calcio regionale, Capezzano Pianore e le altre formazioni si sfidano in emozionanti incontri di Prima e Seconda categoria.

