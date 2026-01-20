Maltempo frana sulla strada provinciale a Roccavaldina

A causa delle intense precipitazioni di oggi, la Città Metropolitana ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della Strada Provinciale 57 di Barrera, al km 4+100, nel territorio di Roccavaldina. La decisione è stata presa in seguito a una frana che ha interessato la strada, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e consentire le operazioni di messa in sicurezza.

La Città Metropolitana ha disposto la chiusura temporanea al transito di un tratto della Strada Provinciale 57 di Barrera, al km 4+100, ricadente nel territorio del Comune di Roccavaldina, a seguito del maltempo di oggi. Il provvedimento si è reso necessario dopo il distacco di un ammasso.

