Frana sulla strada provinciale di Mercogliano | chiuso il tratto per Montevergine
In serata si è verificato un movimento franoso sul versante che sovrasta il comune di Mercogliano, lungo la strada provinciale che conduce all’Abbazia di Montevergine. L’evento è stato favorito dalle intense precipitazioni delle ultime ore, che hanno interessato un’area già classificata come a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La frana, pur non coinvolgendo direttamente la strada, ha causato il cedimento di una porzione del margine esterno Vai su Facebook
Frana sulla SP34 di Cogorno: riapertura completa della strada Vai su X
Frana sulla strada per Montevergine: vigili del fuoco al lavoro per l’intera giornata - Una frana si è verificata questa sera sul versante della montagna che sovrasta Mercogliano, dove sorge la Basilica di Montevergine. Lo riporta corriereirpinia.it
Chiusa per frana strada provinciale, a 9 anni deve percorrere 100 km per andare a scuola - Dal 2 ottobre la Strada 208, che collega Avio a San Valentino, due piccoli comuni del Trentino, è chiusa a causa di una frana. Riporta blitzquotidiano.it
Maltempo, frana in Val di Zoldo: masso finisce sulla provinciale. Riaperta al traffico a senso unico alternato la Provinciale 251 - A causa del maltempo di queste ore, un masso di grandi dimensioni è caduto sulla strada provinciale 251, che collega Longarone a Zoldo. Da ilgazzettino.it