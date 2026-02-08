Prevenzione Serena | in Piemonte aumentano gli esami effettuati

In Piemonte, nel 2025, si registrano più esami per la prevenzione dei tumori. Grazie al programma di screening regionale Prevenzione Serena, le persone si fanno più controlli rispetto agli anni passati. La regione punta a individuare precocemente i casi e ridurre i decessi. Gli operatori sanitari segnalano un aumento di richieste e appuntamenti, segno che la campagna sta funzionando e che i cittadini si affidano di più alla prevenzione.

Cresce il numero degli esami per la prevenzione dei tumori effettuati in Piemonte nel 2025 grazie al programma di screening oncologico della regione Prevenzione Serena. Il programma è articolato in sei programmi locali che coprono l'intero territorio regionale, coordinati a livello centrale dal Centro di riferimento per l'epidemiologia e la prevenzione oncologica in Piemonte (Cpo), presso la Città della salute e della scienza di Torino. Il Cpo garantisce omogeneità organizzativa, qualità dei percorsi e monitoraggio costante dei risultati, in coerenza con il Piano regionale della prevenzione.

