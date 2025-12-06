Fermati nella notte a Castelfranco con un’auto rubata | denunciati due uomini per ricettazione
Nelle prime ore di mercoledì 3 dicembre i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno hanno denunciato in stato di libertà due uomini di origine straniera con l’accusa di ricettazione in concorso. L’operazione rientra in uno specifico servizio mirato al contrasto dei reati contro il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
