Presidio antifascista per casa sanità lavoro e salario | In piazza per essere alternativa vera a destra e sinistra

Un presidio antifascista si è svolto ieri nel quartiere Porta Fiorentina-Stazione, con l’obiettivo di rivendicare diritti come casa, sanità, lavoro e salario. Centinaia di persone si sono radunate per opporsi ai cortei razzisti e alle “passeggiate civiche” che, secondo gli organizzatori, mascherano problemi sociali con discorsi di odio. Gli antifascisti hanno chiamato gli abitanti del quartiere a unirsi nella protesta, dicendo basta a una destra e a una sinistra che non rappresentano più le esigenze reali dei cittadini.

"Chiamiamo alla mobilitazione gli abitanti del quartiere Porta Fiorentina-Stazione, gli antifascisti, le antifasciste e tutti coloro che non sono più disposti ad accettare cortei razzisti - in stile Ice statunitense - nella nostra città, mascherati da 'passeggiate civiche contro spaccio e

