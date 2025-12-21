Sanità presidio in piazza Redi | Guardia alta sul punto prelievi

21 dic 2025

Un presidio si è svolto in piazza Redi, con l’obiettivo di monitorare la situazione del punto prelievi. L’evento si è svolto nonostante l’Ast avesse smentito la chiusura, dopo periodi di incertezza e confusione sulla questione. La presenza delle persone testimonia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei servizi sanitari locali. La vicenda evidenzia come sia fondamentale una comunicazione chiara e trasparente.

Il sit-in si è fatto nonostante la temuta chiusura del punto prelievi in piazza Redi fosse stata smentita dall’Ast, sebbene dopo giorni di confusione e incertezze. Ed è proprio questo il messaggio che ieri mattina il centrosinistra ha voluto lanciare: tenere alta l’attenzione su un presidio sanitario che funziona, per evitare che annunci, tentativi e cambi di rotta diventino la normalità. In piazza ieri mattina si sono ritrovati cittadini e rappresentanti dei gruppi di maggioranza. La mobilitazione era nata dalla preoccupazione per una possibile chiusura o spostamento del punto prelievi. Inizialmente la stessa azienda sanitaria aveva parlato di uno spostamento, per poi fare dietrofront annunciando che tutto sarebeb rimasto così com’è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

