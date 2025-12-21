Sanità presidio in piazza Redi | Guardia alta sul punto prelievi

Un presidio si è svolto in piazza Redi, con l’obiettivo di monitorare la situazione del punto prelievi. L’evento si è svolto nonostante l’Ast avesse smentito la chiusura, dopo periodi di incertezza e confusione sulla questione. La presenza delle persone testimonia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei servizi sanitari locali. La vicenda evidenzia come sia fondamentale una comunicazione chiara e trasparente.

Il sit-in si è fatto nonostante la temuta chiusura del punto prelievi in piazza Redi fosse stata smentita dall’Ast, sebbene dopo giorni di confusione e incertezze. Ed è proprio questo il messaggio che ieri mattina il centrosinistra ha voluto lanciare: tenere alta l’attenzione su un presidio sanitario che funziona, per evitare che annunci, tentativi e cambi di rotta diventino la normalità. In piazza ieri mattina si sono ritrovati cittadini e rappresentanti dei gruppi di maggioranza. La mobilitazione era nata dalla preoccupazione per una possibile chiusura o spostamento del punto prelievi. Inizialmente la stessa azienda sanitaria aveva parlato di uno spostamento, per poi fare dietrofront annunciando che tutto sarebeb rimasto così com’è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanità, presidio in piazza Redi : "Guardia alta sul punto prelievi" Leggi anche: Sos di Vitri da piazza Redi: "Chiude il Punto prelievi" Leggi anche: Inaugurata la Casa di Comunità. Guardia medica, punto prelievi: "Pronta con un anno di anticipo" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Piazza Redi, il centro prelievi rimane. La conferma dell'Ast: «Prenotazioni aperte per tutto il 2026» - Dopo le prime rassicurazioni offerte dal consigliere regionale e presidente della Commissione ... corriereadriatico.it

Aperta la postazione 118 nella zona Est: un presidio di emergenza sanitaria strategico per oltre 25000 persone Ieri, con l’apertura ufficiale della nuova postazione del Servizio di Emergenza Sanitaria 118 nella zona Est della città, si realizza un obiettivo storico - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.