Bilancio approvato | conti in equilibrio Comune di Gragnano finanziariamente solido
Il Consiglio comunale di Gragnano ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, confermando la stabilità finanziaria dell’Ente. I conti risultano in equilibrio, evidenziando un’ampia solidità economica e una gestione amministrativa efficace. Questa approvazione rappresenta un passo importante per garantire servizi pubblici di qualità e una pianificazione sostenibile per il futuro del Comune.
Tempo di lettura: 4 minuti Il Consiglio comunale di Gragnano ha approvato il Bilancio e il Bilancio di Previsione 2026–2028, confermando la solidità finanziaria dell’Ente e la qualità dell’azione amministrativa dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Nello D’Auria. Nel corso della seduta, il Sindaco ha illustrato il documento contabile attraverso una presentazione dettagliata, supportata da slide complete di numeri, percentuali e indicatori finanziari, offrendo al Consiglio e alla città un quadro chiaro, trasparente e verificabile dello stato dei conti comunali e delle scelte di programmazione per il prossimo triennio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
