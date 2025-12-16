Preghiera della sera 16 Dicembre 2025 | Insegnami la Tua misericordia

Ecco una preghiera della sera per il 16 dicembre 2025, intitolata “Insegnami la Tua misericordia”. Questa preghiera è dedicata a ringraziare il Signore per le benedizioni della giornata e chiedere la Sua misericordia, affinché possa vivere con gratitudine e umiltà. Un momento di riflessione e gratitudine prima di concludere la giornata.

"Insegnami la tua misericordia". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito.

