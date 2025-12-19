La prefettura approva il piano di emergenza esterna per uno stabilimento industriale a rischio incidente rilevante

La prefettura di Pescara ha approvato il piano di emergenza esterna per lo stabilimento Alannogas Scarl di Alanno, un sito classificato a rischio incidente rilevante. Questa approvazione rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela delle comunità circostanti, rafforzando le misure di prevenzione e risposta in caso di emergenze.

© Ilpescara.it - La prefettura approva il piano di emergenza esterna per uno stabilimento industriale a rischio incidente rilevante È stato approvato dalla prefettura di Pescara il piano di emergenza esterna per lo stabilimento industriale a rischio incidente rilevante della società Alannogas Scarl con sede ad Alanno.Il viceprefetto vicario Marisa Amabile, ha approvato giovedì 18 dicembre il "Piano di emergenza esterna".

