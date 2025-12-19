Approvato in Prefettura il Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento EnerGas

Al fine di garantire la rapidità e l’efficacia della risposta in caso di incidente rilevante, il prefetto di Caserta, Lucia Volpe, ha approvato il Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento EnerGas di Cesa.Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale, coordinato da questa. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

