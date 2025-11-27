Visita Pastorale l' Arcivescovo in visita al Centro Diurno Integrato Giovanni Caressa di Anffas
Venerdì 28 novembre, alle ore 11, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Mons. Andrea Bellandi, farà visita al Centro Diurno Integrato “Giovanni Caressa” di Anffas Salerno, presso la sede di Fuorni della Fondazione, realtà storica di riferimento per le persone con disabilità intellettive. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
