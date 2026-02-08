Potenza mamma di 36 anni partorisce e muore | aperta un'inchiesta

Potenza piange una mamma di 36 anni morta poco dopo il parto. La donna, originaria della Calabria, aveva altri due figli e stava affrontando la nascita della terza figlia quando, all’improvviso, ha avuto un’emorragia che non le ha lasciato scampo. La neonata sta bene, ma ora si aspetta l’esito delle indagini sulla tragedia.

Una donna di 36 anni, arrivata in ospedale a Lagonegro, ha dato alla luce un bambino e subito dopo è deceduta.

Una donna di 36 anni di Scalea, in provincia di Cosenza, è morta poco dopo aver dato alla luce la sua bambina all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza.

Mamma 36enne muore dopo avere partorito in provincia di Potenza. Aperta un’inchiestaHa partorito la sua bimba e poco dopo è morta. È successo all’ospedale di Lagonegro ( Potenza ): la mamma della piccola aveva 36 anni, ed era di Scalea ( Cosenza ). Indagini sono in corso da parte dei ... ilfattoquotidiano.it

Mamma 36enne di Scalea muore dopo il parto a Lagonegro, aperta inchiestaLa procura ha delegato i carabinieri che acquisiranno la cartella clinica. La donna avrebbe avuto un'emorragia, poi il decesso. Cordoglio dal sindaco di Scalea, Mario Russo, e dalla struttura ospedali ... rainews.it

