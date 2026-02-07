Potenza 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore | aperta un’inchiesta

Da webmagazine24.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 36 anni, arrivata in ospedale a Lagonegro, ha dato alla luce un bambino e subito dopo è deceduta. La notizia ha sconvolto la comunità. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte.

(Adnkronos) – Una donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell'ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito. La neonata sta bene, secondo le prime informazioni. Da accertare le cause della tragedia avvenuta nella mattina di oggi, sabato 7 febbraio, si ipotizza un'emorragia.  Con il coordinamento della Procura di Lagonegro, sono in corso. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Lagonegro ospedale

Partorisce in casa al settimo mese di gravidanza con il compagno al suo fianco: neonato muore. Aperta un'inchiesta

Dimessa dall'ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore: aperta un'inchiesta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lagonegro ospedale

potenza 36enne partorisce allPotenza, 36enne partorisce all'ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un'inchiestaUna donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell'ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito. La neonata sta bene, secondo le prime informazioni. Da accertare le cause della ... adnkronos.com

potenza 36enne partorisce allA Lagonegro una 36enne morta dopo il parto, indagano i Carabinieri(ANSA) - POTENZA, 07 FEB - Una donna di 36 anni, di Scalea (Cosenza), è morta dopo aver partorito stamani una bambina nell'ospedale di Lagonegro (Potenza). Indagini sono in corso da parte dei Carabini ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.