Potenza 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore | aperta un’inchiesta
Una donna di 36 anni, arrivata in ospedale a Lagonegro, ha dato alla luce un bambino e subito dopo è deceduta. La notizia ha sconvolto la comunità. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte.
(Adnkronos) – Una donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell'ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito. La neonata sta bene, secondo le prime informazioni. Da accertare le cause della tragedia avvenuta nella mattina di oggi, sabato 7 febbraio, si ipotizza un'emorragia. Con il coordinamento della Procura di Lagonegro, sono in corso.
