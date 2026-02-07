Potenza 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore | aperta un’inchiesta

Una donna di 36 anni, arrivata in ospedale a Lagonegro, ha dato alla luce un bambino e subito dopo è deceduta. La notizia ha sconvolto la comunità. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte.

