Una donna di 36 anni di Scalea, in provincia di Cosenza, è morta poco dopo aver dato alla luce la sua bambina all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza. La morte della madre ha sorpreso medici e familiari, che stanno seguendo le indagini aperte per capire cosa sia successo. La neonata sta bene ed è stata affidata ai suoi cari.

Ha partorito la sua bimba e poco dopo è morta. È successo all’ospedale di Lagonegro ( Potenza ): la mamma della piccola aveva 36 anni, ed era di Scalea ( Cosenza ). Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, coordinati dalla Procura della Repubblica della stessa città lucana. Secondo quanto si è appreso, dopo aver partorito, la donna – madre di altri due bambini – ha avuto un’emorragia ed è morta poco dopo. La bambina – secondo quanto si è appreso – è in buone condizioni. “È doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi”, hanno scritto, in una nota congiunta, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, il quale hanno espresso “vicinanza e solidarietà alla famiglia” della donna scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mamma 36enne muore dopo avere partorito in provincia di Potenza. Aperta un’inchiesta

