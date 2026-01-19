Portogallo | a Seguro primo turno presidenziali l' 8 2 ballottaggio con Ventura
Lisbona, 19 gen. (Adnkronos) - Il socialista moderato Antonio José Seguro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali portoghesi di ieri, seguito dal leader dell'estrema destra André Ventura; i due si affronteranno al ballottaggio l'8 febbraio. Nei cinque decenni trascorsi da quando il Portogallo si è liberato dalla dittatura fascista, solo una volta le elezioni presidenziali hanno richiesto un ballottaggio, nel 1986, evidenziando quanto frammentato sia diventato il panorama politico con l'ascesa dell'estrema destra e la disillusione degli elettori nei confronti dei partiti tradizionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
