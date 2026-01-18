In Portogallo, il candidato socialista Antonio José Seguro si trova in testa al primo turno delle elezioni presidenziali, secondo due sondaggi condotti all’uscita dei seggi. Segue il leader di estrema destra André Ventura. I risultati preliminari riflettono un quadro politico ancora in evoluzione, con l’esito finale che si attende nei prossimi giorni.

Lisbona, 18 gen. (AdnkronosAfp) - Il candidato socialista Antonio José Seguro è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, seguito dal leader di estrema destra André Ventura, secondo due sondaggi effettuati all'uscita dai seggi elettorali per le televisioni locali. Favorito dai sondaggi pubblicati prima del voto, il leader di estrema destra André Ventura appare al secondo posto, ma non è sicuro di raggiungere il secondo turno a causa del sottile divario che lo separa dal candidato liberale Joao Cotrim Figueiredo. Secondo le proiezioni della televisione pubblica RTP, in linea con quelle delle emittenti concorrenti SIC e TVI, il socialista di centro Seguro avrebbe ottenuto tra il 30 e il 35% dei voti.

🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Portogallo: socialista Seguro è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali

Portogallo, André Ventura (Chega) e Antonio Jose Seguro (PS) votano alle urne per le elezioni presidenziali

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali. Entrambi i leader hanno esercitato il loro diritto di voto, contribuendo al processo democratico del paese. Le elezioni rappresentano un momento importante per la scelta del futuro presidente e il proseguimento delle politiche nazionali.

Portogallo: elezioni presidenziali, sondaggi danno in testa candidato estrema destra

Le elezioni presidenziali in Portogallo si svolgono oggi, con i sondaggi che mostrano un leggero vantaggio per André Ventura del partito di estrema destra Chega, al 24%. Seguono António José Seguro, candidato socialista, al 23%, e altri candidati con percentuali più basse. Questi dati indicano una competizione serrata tra diverse forze politiche, riflettendo un panorama politico in evoluzione nel paese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

PORTOGALLO, LA REPUBBLICA NEL FRULLATORE ELETTORALE Il Portogallo si prepara a eleggere il presidente della Repubblica come se fosse un casting di massa, più che una consultazione istituzionale. I numeri, prima ancora della politica, parlano - facebook.com facebook