Portogallo | domani ultimo turno presidenziali Seguro favorito

Domani in Portogallo si vota per il secondo turno delle presidenziali. Seguro, il favorito, sembra avere buone possibilità di vincere. Le elezioni arrivano in un momento difficile, con molte città ancora alle prese con allagamenti e danni causati dalle recenti tempeste.

Lisbona, 7 feb. (Adnkronos) - Gli elettori portoghesi torneranno alle urne domani per l'ultimo turno delle elezioni presidenziali, offuscate dalle tempeste che hanno colpito il Paese negli ultimi giorni, lasciando città allagate, distruzione, un morto e molti feriti. Il candidato moderato di sinistra António José Seguro ha vinto il primo turno, tenutosi il 18 gennaio, ottenendo il 31,1% dei voti. André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega - ora secondo partito in parlamento - ha ottenuto il 23,5% dei voti, mentre João Cotrim de Figueiredo, del partito conservatore pro-imprenditorialità Iniziativa Liberale, è al terzo posto tra gli 11 candidati, con circa il 16% dei voti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il socialista Antonio José Seguro ha ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, svoltosi il 19 gennaio.

In Portogallo, il candidato socialista Antonio José Seguro si trova in testa al primo turno delle elezioni presidenziali, secondo due sondaggi condotti all’uscita dei seggi.

