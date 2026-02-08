Portogallo il socialita Seguro dato vicente alle presidenziali

In Portogallo, le elezioni presidenziali sembrano ormai decise. Antonio José Seguro, candidato socialista, ha una strada spianata verso la vittoria. Secondo le proiezioni della rete RTPnoticias, ha già ottenuto tra il 68% e il 73% dei voti al ballottaggio. Ora, si attende solo la certificazione ufficiale dei risultati.

Roma, 8 feb. (askanews) – Si profila una netta vittoria del socialista Antonio José Seguro alle elezioni presidenziali in Portogallo: secondo una prima proiezione delle rete RTPnoticias ha ottenuto tra il 68% e il 73% di voti al ballottaggio. Il candidato di centro-sinistra era dato come favorito rispetto allo sfidante di destra, André Ventura. Al primo turno, nessuno degli undici candidati aveva superato il 50% necessario per spuntarla. L’accesso al ballottaggio rappresenta comunque un risultato rilevante per Ventura e per il suo partito, Chega, creato meno di 7 anni fa è già la seconda forza parlamentare del Paese, in un quadro di aumento dei consensi verso partiti e movimenti di destra in vari Stati europei.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali.

In Portogallo si sono appena chiusi i seggi dopo una giornata segnata dal maltempo.

