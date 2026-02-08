Elezioni Portogallo il socialista Seguro verso vittoria netta alle presidenziali attestato tra il 67 e il 73%

In Portogallo si sono appena chiusi i seggi dopo una giornata segnata dal maltempo. Gli elettori sono andati a votare per il secondo turno delle presidenziali, che vede come favorito il candidato socialista Seguro. Le prime stime indicano una vittoria netta, con una percentuale tra il 67 e il 73 per cento. Ora si attende il risultato ufficiale, ma i segnali sono chiari: il favorito sembra aver già conquistato il mandato per i prossimi anni.

(Adnkronos) – Chiusi i seggi in Portogallo dove, in piena emergenza maltempo, si è votato per il ballottaggio per scegliere il successore del presidente Marcelo Rebelo de Sousa. In corsa, António José Seguro del Partito Socialista (Ps), considerato il favorito, e il populista di destra André Ventura. Alle 16 l'affluenza era al 45,5%.

