Portogallo elezioni presidenziali | ampia vittoria di Seguro su Ventura

In Portogallo si sono svolte le elezioni presidenziali e il risultato è chiaro: António José Seguro, candidato del centrosinistra, ha vinto con un largo margine su André Ventura, rappresentante della destra populista. La vittoria di Seguro sembra mettere fine alle ambizioni di Ventura di diventare presidente.

Vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Portogallo per il candidato socialista di centrosinistra António José Seguro sul populista di estrema destra André Ventura. Alla chiusura dei seggi, gli exit poll delle tre principali emittenti televisive del Paese hanno attribuito al moderato Seguro la vittoria con circa il 70% dei voti rispetto ai circa 30% di Ventura. Il vincitore subentrerà al presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa, che ha concluso il limite costituzionale di due mandati quinquennali.

