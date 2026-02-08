Questa mattina in Portogallo sono aperti i seggi per il ballottaggio delle presidenziali. Gli elettori devono scegliere tra António José Seguro, candidato del centrosinistra, e André Ventura, rappresentante dell’estrema destra. Seguro parte con un leggero vantaggio, ma la sfida resta aperta.

Oggi gli elettori si sono recati alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali portoghesi, con il candidato socialista di centrosinistra António José Seguro fortemente favorito per sconfiggere il populista di estrema destra André Ventura. A Lisbona, gli elettori hanno espresso un certo disappunto nei confronti dei candidati e anche preoccupazioni per l’aumento delle astensioni con le persone che non si sono presentate al voto a seguito delle tempeste che il paese sta affrontando. Recenti sondaggi d’opinione hanno suggerito che Seguro raccoglierà il doppio dei voti di Ventura nel testa a testa tra i due migliori candidati nel primo turno di votazioni del mese scorso, quando nessuno dei candidati ha ottenuto più del 50% dei voti necessari per la vittoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Portogallo al ballottaggio per le presidenziali: la sfida è tra Seguro e Ventura

Approfondimenti su Portogallo Elezioni

In Portogallo, le elezioni presidenziali si concluderanno con un secondo turno tra il candidato socialista e il rappresentante dell’ultradestra.

Il socialista Antonio José Seguro ha ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, svoltosi il 19 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Portogallo Elezioni

Argomenti discussi: Elezioni presidenziali in Portogallo, oggi il ballottaggio tra Seguro e Ventura; Urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali in Portogallo; Alle presidenziali in Portogallo il centrodestra non sa con chi stare; In Portogallo il centrodestra sta chiedendo ai suoi elettori di votare per i socialisti al ballottaggio pur di non far vincere l'estrema destra.

Il Portogallo al bivio: il ballottaggio per le presidenziali è un referendum sulla svolta a destra trumpiana. Questo voto ci dirà dove va il PaeseDavid Pontes è dal 1° giugno 2023 il direttore di O Pùblico, giornale fondato nel 1990, di vocazione filoeuropea e di area progressista. Insieme a Expresso e Diario de Noticias, è il quotidiano più ... ilfattoquotidiano.it

Elezioni presidenziali in Portogallo, oggi il ballottaggio tra Seguro e VenturaLe urne chiuderanno alle ore 21 italiane. I sondaggi vedono favorito l’esponente del centrosinistra Antonio Jose Seguro, che al primo turno ha ottenuto il 31,1%. Il leader del movimento di estrema ... tg24.sky.it

Urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali in Portogallo #ANSA facebook

Urne aperte per il ballottaggio delle presidenziali in Portogallo #ANSA x.com