Porto Empedocle | Demolito massetto abusivo su suolo comunale indagati i responsabili

A Porto Empedocle la Polizia Locale ha demolito un massetto di cemento armato costruito senza permesso su terreno comunale. Gli agenti hanno eseguito l’ordine di demolizione emesso dal Comune, e ora sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

Un massetto di cemento armato, realizzato su suolo comunale a Porto Empedocle, è stato oggetto di un'ordinanza di demolizione emessa dagli uffici del Municipio. L'intervento, scoperto dai Carabinieri nel corso di un controllo effettuato lo scorso dicembre, è risultato privo di qualsiasi autorizzazione edilizia e della necessaria concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La vicenda, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l'abusivismo edilizio nella provincia di Agrigento, solleva interrogativi sulla tutela del territorio e sul rispetto delle normative vigenti. Il provvedimento, firmato dal funzionario comunale competente, concede ai responsabili dell'opera dieci giorni di tempo per procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

