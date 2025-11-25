L' inchiesta sulle nuove famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle | altri 17 indagati
Anche il secondo filone dell’inchiesta sui nuovi clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, colpiti da quattro blitz fra dicembre e agosto scorsi, si avvia verso l’udienza preliminare. I pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Claudio Camilleri, Giorgia Righi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
