I Lakers tornano a valorizzare Ayton, con una vittoria contro Toronto. Avdija e Clingan si affermano come coppia di rilievo per Portland. Nel frattempo, Doncic conferma il suo ruolo di protagonista, mentre Durant supera Nowitzki nella classifica dei marcatori all-time. Altre partite vedono Houston prevalere su New Orleans, offrendo uno sguardo sulle principali sfide del campionato NBA.

I Lakers tornano al successo superando i Raptors, Houston ha la meglio su New Orleans mentre i rimaneggiati Nuggets si fanno dominare dagli Hornets. I Lakers (25-16) ritrovano un ottimo Ayton (25 punti e 13 rimbalzi) e tornano al successo, il secondo nelle ultime sette partite, superando i Raptors (25-19), nell’ultima partita casalinga prima di una lunga trasferta condita da otto gare nell’arco di 15 giorni. La squadra di casa prende possesso del match all’inizio del quarto periodo piazzando un parziale di 9-0. Venticinque punti per Doncic, 24, con sette assist, invece, per James. Los Angeles Lakers: Doncic 25 (311, 512, 45 tl), Ayton 25 (1010, 56 tl), James 24. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Lakers riscoprono Ayton: Toronto ko. Avdija-Clingan, coppia d'oro per Portland

